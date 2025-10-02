نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول، ليُسدل بذلك الستار على أول فصول عمل المجلس منذ عودته للحياة النيابية.

نهاية الفصل التشريعي الأول

بهذا القرار يكون مجلس الشيوخ قد أنهى فصله التشريعي الأول كاملًا، بعد أن مارس اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابية على مدى ستة أدوار انعقاد متتالية.



وخلال هذه الفترة، عمل المجلس على دعم الحياة النيابية في مصر، والمساهمة في صياغة القوانين والتشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور.

دور بارز في الحياة السياسية

مثّل مجلس الشيوخ منذ انطلاق فصله التشريعي الأول منصة للحوار الوطني، ومؤسسة داعمة لمجلس النواب في تعزيز الممارسة الديمقراطية، عبر مناقشة قضايا محورية تخص التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أتاح المجلس الفرصة لعرض رؤى وخبرات مختلفة من أعضائه، خاصة وأن تركيبته ضمت خبراء وأكاديميين وشخصيات عامة من مختلف المجالات، بما ساهم في إثراء النقاشات التشريعية.

محطة فاصلة استعدادًا للفصل الجديد

فض دور الانعقاد السادس يفتح المجال لبدء الفصل التشريعي الجديد عقب الانتخابات المرتقبة، بما يمثل استمرارًا لمسيرة العمل البرلماني، وترسيخًا للدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ في دعم توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.