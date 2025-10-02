أحمد جودة - القاهرة - إنزال 1.25 مليون زريعة بلطي و400 ألف مبروك حشائش بنهر النيل بالمنيا ضمن خطة تنمية وادي النيل

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنزال مليون و250 ألف زريعة بلطي نيلي، و400 ألف زريعة مبروك حشائش، بنهر النيل بمحافظة المنيا، وذلك من مفرخ المنيا التابع للجهاز، ضمن خطة التنمية الشاملة لوادي النيل.

استكمال لمشروعات تنمية الثروة السمكية

وأكد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات والمشروعات الهادفة إلى تنمية وتطوير الثروة السمكية، وزيادة الإنتاجية في نهر النيل بما يدعم الصيادين ويحقق التوازن البيئي.

تعزيز الأمن الغذائي ودخل الصيادين

وأشار فرحات إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية، عبر تكثيف عمليات دعم المسطحات المائية الطبيعية بالزريعة عالية الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الصيادين وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

متابعة ودعم متواصل

ووجّه المدير التنفيذي للجهاز بضرورة الاستمرار في دعم نهر النيل بالزريعة السمكية، مع متابعة النتائج ميدانيًا، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تقديم كافة سبل الدعم للصيادين وتعظيم العائد من الثروة السمكية لخدمة الاقتصاد القومي.