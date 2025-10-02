نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد تعلن الانضمام لاعتصام الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل الإنضمام للاعتصام، لحين تطبيق الحقوق المشروعة والقانونية والإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بحزب الوفد.

وتؤكد اللجنة النقابية أنها في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ.

واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أول أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.