الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات سلطت الضوء على الأداء القوي لقناة السويس خلال عام 2025، مؤكدة صمود القناة في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر واستمرارها في تعزيز مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية.

قناة السويس تحقق أداءً متميزًا خلال 2025 وتعزز مكانتها رغم التحديات الجيوسياسية

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني من 2025، ليصل إلى 3074 سفينة مقارنة بـ 2981 سفينة في الربع الأول، بينما زادت الحمولات الصافية بنسبة 6% لتبلغ 122.5 مليون طن مقابل 115.6 مليون طن، كما عدلت 661 سفينة مسارها للعبور عبر القناة بدلاً من رأس الرجاء الصالح، ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 8.3% إلى 975.8 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بـ 901.2 مليون دولار في الربع الأول.

وأشاد التقرير بمرونة القناة في مواجهة التوترات الإقليمية، حيث ذكرت منصة Offshore Energy قدرتها على التعامل مع الهجمات المتقطعة في البحر الأحمر، كما أشارت Lloyd’s List إلى الحملات الترويجية التي أطلقتها هيئة قناة السويس مع تقديم حوافز تصل إلى 15% لسفن الحاويات.

وعلى صعيد التطوير، استكمل مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بزيادة الأمان الملاحي بنسبة 28% ورفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية، إضافة إلى تدعيم الأسطول البحري بـ 24 وحدة جديدة حتى أبريل 2025، مع إطلاق خدمات مبتكرة ضمن استراتيجية “القناة الخضراء 2030”.

كما استعرض التقرير نجاحات تشغيلية مثل عبور الحفار “ADMARINE260” وعودة ناقلة البترول “CHRYSALIS” وعبور سفينة الحاويات العملاقة “CMA CGM JULES VERNE” بحمولة 180 ألف طن.

على المستوى الدولي، تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية العالمية وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لتحتل المرتبة 19 عالميًا في الربع الثاني من 2025.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس إصرار مصر على الحفاظ على تنافسية قناة السويس كركيزة أساسية للتجارة الدولية رغم التحديات.