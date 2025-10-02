نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف يؤكد أن كلمات بوتين في "فالداي" ستسمع في العالم أجمع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا يشك في أن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى "فالداي" ستسمع في العالم ككل.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين يتحدث في نادي (فالداي) للحوار الدولي، وبالطبع ستُسمع جميع كلماته في المجتمع العالمي. أنا لا أشك في ذلك".

وفي وقت سابق، صرح بيسكوف أن بوتين سيركز في كلمته خلال منتدى "فالداي على رؤية روسيا للنظام العالمي الجديد، وإعادة التوازن إلى العلاقات الدولية.

ويعد منتدى "فالداي" من أبرز المنصات التي يستخدمها الكرملين لعرض رؤيته الجيوسياسية، ويُنظر إلى مشاركة بوتين فيه سنويا فرصة للوقوف على معالم سياسة روسيا الخارجية وأولوياتها على الساحة الدولية