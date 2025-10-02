نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القاهرة الإخبارية" تطلق مجموعة متميزة من البرامج الجديدة بدء من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطلق قناة "القاهرة الإخبارية" اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق ٤ أكتوبر الجاري، مجموعة متميزة ومتنوعة من البرامج الجديدة.

تتنوع البرامج الجديدة ما بين إخبارية تحليلية في مجال السياسة والثقافة والتسليح والسيارات وأهم التريندات العالمية بالإضافة إلى برامج بيئية وأخرى متخصصة في أهم الأحداث داخل الولايات المتحدة والشؤون المغاربية والأفريقية.

وتشمل البرامج الجديدة برنامج "هذا المساء" وهو برنامج يقدم حصاد يومي لأهم الأخبار والأحداث على مدار اليوم في قراءة مفصلة يوميا الساعة 11 مساء ومن تقديم محمد عبد الرحمن وتامر حنفي وأحمد أبو زيد، وبرنامج "تريندي" والذي يذاع من الأحد للخميس الساعة 5:30 عصر وتقدمه آية راضي وحبيبة تاج الدين ويتناول أبرز اهتمامات الجمهور أو المسئولين أو الشخصيات العامة عالميا خاصة تلك التي تحتل صدارة منصات التواصل الاجتماعي واستعراض الهاشتاجات والترندات والفيديوهات التي حققت أعلى المشاهدات خلال اليوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية أو اجتماعية أو رياضية

كما تشمل البرامج الجديدة برنامج "الحصاد المغاربي" والذي يذاع الجمعة من كل أسبوع الساعة 10 مساء وتقدمه داما الكردي ويتضمن خدمة إخبارية أسبوعية في قالب برامجي عن أبرز الأحداث والأخبار في دول المغرب العربي سواء سياسيا أو اقتصاديا – أو ثقافيا أو اجتماعيا

وخصصت "القاهرة الإخبارية" مساحة خاصة أسبوعية لمناقشة الأفكار الجدلية في برنامج "جدل" والذي يذاع أسبوعيا يوم الجمعة 5 مساء ويقدمه خالد عاشور وهو برنامج تنويري يشتبك في القضايا الفكرية والجدلية بأسلوب متزن وغير متطرف.

وتتضمن البرامج الجديدة برنامج "مسار عكسي" والذي يعتمد على فتح ملفات شائكة سواء سياسية أو اقتصادية مع استضافة ضيفين من أصحاب الأراء المتعارضة ويذاع اسبوعيا الإثنين 10 مساء ومن تقديم داليا نجاتي

وعلى صعيد العمق الأفريقي، تطلق القاهرة الإخبارية برنامج "الحصاد الأفريقي" وهو برنامج يسلط الضوء على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول إفريقيا جنوب الصحراء خاصة في ظل تصارع الدول الكبرى داخل العمق الأفريقي وتصاعد الأحداث بتلك الدول وسيذاع السبت 7 مساء ومن تقديم حساني بشير، كما تضم البرامج الجديدة برنامج "عين على أمريكا" والذي يقدم خدمة إخبارية أسبوعية في قالب برامجي عن أبرز الأخبار والأحداث سواء داخل الولايات المتحدة أو كل ما له علاقة بالسياسة الخارجية الأمريكية اسبوعيا الجمعة 7:30 مساء وتقدمه رغدة منير

كما تطلق القاهرة الإخبارية عدد من البرامج الشهرية المتخصصة مثل برنامج "بأقصى سرعة" وهو برنامج يتناول كل ما يتعلق بعالم السيارات ومن تقديم نهى درويش

وفي الشأن البيئي، تعرض "القاهرة الإخبارية" برنامج "المستقبل الأخضر" الذى تقدمه حبيبة عمر وهو برنامج يجمع ما بين التطورات المناخية والبيئية ومستجدات مجالات الطاقة التي يشهدها العالم وأهم المخاطر التي تسبب التغير المناخي.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري وما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية قوية، خصصت "القاهرة الإخبارية" في ثوبها الجديد، برنامج "رادار التسلح" والذي تقدمه إيمان الحويزي ويستعرض أهم المتسجدات في الشق العسكري الدفاعي والاستراتيجي ويتناول بالتحليل تفاصيل سباق التسلح في العالم واستخدام أحدث المعدات العسكرية وتأثيرها على مسارات السياسة الدولية مع نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين المتخصصين في العلوم العسكرية وأنظمة الدفاع.

