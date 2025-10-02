نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء: الصحة والتعليم في صدارة الاستثمارات العامة ومصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الصحة والتعليم في صدارة الاستثمارات العامة ومصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهئنة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: أود بدء المؤتمر بتوجيه كل التهنئة لشعبنا المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكري أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد.

موقف مصر من حرب غزة وخطة السلام

وأضاف رئيس الوزراء: وكعادتي معكم في المؤتمر، أبدأ ببعض الرسائل في أهم الموضوعات السياسية، مشيرًا إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب وإحلال السلام في غزة.

الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وأنتقل رئيس الوزراء للحديث حول الشأن المحلي، مُوضحًا أنه خلال اجتماع المجلس اليوم تم استعراض الوضع الاقتصادي... مؤكدًا أن النمو المحقق في الربع الأخير بلغ 5% بفضل القطاعات الإنتاجية المستدامة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

ارتفاع الاحتياطيات وثقة في استقرار الأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في إزدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار.

استثمارات كبرى في الطاقة

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن قطاع الطاقة... حيث أعلن نائب رئيس شركة "إيني" الإيطالية عن ضخ 8 مليارات دولار استثمارات في مصر خلال 5 سنوات. كما كشف مشروع مصري–إماراتي مشترك مع إمارة الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الخام.

تطوير الصناعة والغزل والنسيج

ثم تحدث رئيس الوزراء عن قطاع الصناعة، وخاصة تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وشبين الكوم، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.

سيارات كهربائية بالشراكة مع "BYD"

وأشار الدكتور مدبولي إلى اتفاق مع شركة BYD العالمية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع شريك محلي، وهو ما يعزز دور مصر في جذب الشركات العالمية.

استقرار السوق العقارية واستعداد المتحف الكبير

أكد رئيس الوزراء استقرار القطاع العقاري وعدم وجود مخاطر من "فقاعة"، مع استمرار الإقبال الخارجي على تملك العقارات. كما أشار إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره "هدية مصر للعالم".

الصحة والتعليم أولوية قصوى

كما أكد رئيس الوزراء أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة في الفترة المقبلة، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ردود على شكاوى القطاع الخاص والعاصمة الإدارية

وتطرق مدبولي إلى ملف المنافسة، موضحًا أن إلغاء امتيازات بعض الشركات التابعة للجهات السيادية وفر للدولة 67.5 مليار جنيه. كما رد على الانتقادات الموجهة لمشروع العاصمة الإدارية، قائلًا إن الشركة حققت أرباحًا دفعت منها 8 مليارات جنيه ضرائب.

مستهدفات الصادرات والتجارة الخارجية

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار، والعمل على تقليل الفجوة والعجز التجاري.