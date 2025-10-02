نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد يكشف تفاصيل اجتماع "شاق" بين رئيس الحزب ومجلس نقابة الصحفيين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، إن اليوم شهد مفاوضات شاقّة بين مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، ورئيس الحزب عبدالسند يمامة، انتهى بتوقيع الثاني بالعرض على المكتب التنفيذي للحزب، قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجريدة والموقع.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الزملاء بالجريدة رفضوا عرض رئيس الحزب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالمؤسسة، وهو ما اعتبره الزملاء "ظُلمًا"؛ حيث يتقاضى جميع الصحفيين بالجريدة نفس الراتب، 7 آلاف جنيهًا، باختلاف مناصبهم وتاريخهم المهني بالمؤسسة.

وتابع: "في حال تطبيق هذا المُقترح، لن تكون الزيادة مُنصفة للجميع؛ حيث سيحصل أحد الزملاء على زيادة 500 جنيه، وآخر سيحصل على 100.. وهكذا، وهو ما يُعد ظُلمًا للجميع".

ولفت الدكتور محمد عادل، إلى أن اعتصام الزملاء مازال قائمًا، حتى اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، يوم الأحد، وأيضًا انعقاد اجتماع مجلس النقابة من الحزب، في نفس اليوم.

وكانت قد أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل الإنضمام للاعتصام، لحين تطبيق الحقوق المشروعة والقانونية والإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بحزب الوفد.

وأكدت اللجنة النقابية أنها في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ.

واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين، كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي، ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة، وكافة محافظات الجمهورية، وأكدت اللجنة أن كافة العقوبات سوق تُتخذ لمن يخرج عن هذا الإضراب.