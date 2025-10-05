نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط القوائم الانتخابية بانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لمدة ثمانية أيام، تبدأ من يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وتستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، على أن يتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد مساوٍ من المترشحين الاحتياطيين.

وإذا توافرت للمترشح أكثر من صفة، فلا يُحسب إلا بالصفة التي ترشح على أساسها.

ضوابط القوائم المخصصة لـ(40) مقعدًا:

3 مترشحين من المسيحيين

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

1 من الأشخاص ذوي الإعاقة

1 من المصريين المقيمين بالخارج

ويشترط أن تضم القائمة 20 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو من غيرهم.

ضوابط القوائم المخصصة لـ(102) مقعد:

9 مترشحين من المسيحيين

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين المقيمين بالخارج

على أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو من غيرهم.

وشددت الهيئة على أن المترشحين الاحتياطيين يجب أن تتوافر فيهم نفس الأعداد والصفات، مؤكدة أنه لن تُقبل أي قائمة غير مستوفية للشروط أو الأحكام المحددة.

كما أوضحت أنه يجوز أن تضم القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب سياسي، أو أن تتشكل من مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بين الطرفين، مع ضرورة إظهار اسم الحزب أو صفة الاستقلال أمام اسم كل مرشح ضمن أوراق الترشح الرسمية.