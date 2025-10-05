نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلن فتح باب التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل فتح التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

أعلنت الحكومة الأمريكية رسميًا بدء استقبال طلبات التقديم في اللوتري الأمريكي 2026 للحصول على البطاقة الخضراء (الجرين كارد)، والتي تتيح للفائزين الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بشكل دائم. التسجيل مجاني بالكامل عبر الموقع الرسمي dvprogram.state.gov، ويستمر لفترة محدودة، لذا يُنصح بالإسراع في إدخال البيانات الصحيحة قبل غلق باب التقديم.

حيث كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التقديم في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026، المعروف باسم “اللوتري الأمريكي”. ويعد هذا البرنامج من أكثر برامج الهجرة جذبًا حول العالم، حيث يمنح ما يقارب 55 ألف شخص فرصة العيش في الولايات المتحدة سنويًا.

ما هو اللوتري الأمريكي؟

يهدف البرنامج إلى تنويع المهاجرين الوافدين إلى أمريكا عبر اختيار عشوائي إلكتروني بين المتقدمين من الدول المؤهلة، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو يمتلك خبرة مهنية لمدة سنتين على الأقل خلال آخر خمس سنوات.



---

خطوات التسجيل الصحيحة في اللوتري

1. الدخول إلى الموقع الرسمي: dvprogram.state.gov



2. الضغط على “Begin Entry” لبدء التسجيل.



3. إدخال البيانات الشخصية بدقة: الاسم، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي.



4. رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء ودون تعديلات.



5. مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب واستلام رقم التأكيد (Confirmation Number) للحفاظ عليه حتى إعلان النتائج.

شروط المشاركة في اللوتري الأمريكي 2026

أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للمشاركة.

تقديم صورة مطابقة للمواصفات الرسمية.

التسجيل مرة واحدة فقط لكل شخص.

لا توجد رسوم أو أي تكاليف مادية لعملية التقديم.

موعد إعلان النتائج الرسمية

من المقرر إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2026 في مايو 2025، ويمكن للمشاركين الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي باستخدام رقم التأكيد الخاص بهم. بعدها يبدأ الفائزون في استكمال الإجراءات القنصلية للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة (Green Card).

فرصة العمر لتحقيق حلم الهجرة

يُعد اللوتري الأمريكي 2026 فرصة حقيقية لتحقيق حلم السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يتيح البرنامج للآلاف سنويًا الانتقال للعيش والدراسة والعمل بشكل قانوني. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع وسطاء أو مواقع مزيفة لضمان الحفاظ على البيانات الشخصية.

