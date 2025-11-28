مدبولي: « إيني » الإيطالية تعتزم ضخ 8 مليارات دولار استثمارات في مصر

أحمد جودة - القاهرة - « إيني » الإيطالية تعتزم ضخ 8 مليارات دولار استثمارات في مصر

أعلنت إيني الإيطالية أنها تنوي ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 مليارات دولار في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، جاء ذلك في لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي «إيني»، بحضور وفد من كبار قيادات الشركة.

وأوضح ممثلو «إيني» أن الاستثمار يركز على تطوير الحقول القائمة في قطاعي الغاز والنفط، إضافة إلى إطلاق أنشطة استكشافية جديدة. وقد أشاد مدبولي بهذا الالتزام، معبّرًا عن ترحيب الدولة بمزيد من الاستثمارات التي تدعم أمن الطاقة وتعزز من مكانة مصر كمركز طاقوي إقليمي.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، كما يأتي في إطار جهود مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتوسيع قاعدة الإنتاج. كما تم الإشارة إلى أن «إيني» تسهم حاليًا بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق المصرية اهتمامًا متزايدًا من كبرى شركات الطاقة العالمية، ما يعزز فرص التنمية والنمو في قطاع البترول والطاقة. الحكومة أكدت استعدادها لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وضمان دعم الشراكة الاستراتيجية مع شركاء أجانب.