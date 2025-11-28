عاجل ـ الحكومة: ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الماضية

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الماضية

خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بلغت 19% خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في مؤشرات الأداء الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا النمو جاء نتيجة جهود الحكومة في دعم الصناعة وتعزيز القدرة التصديرية، من خلال توفير التسهيلات للمصنّعين والمصدّرين، والتوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الإنتاج والتجارة، بما يضمن استمرار النمو وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أداء القطاعات التصديرية، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والمصدّرين، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قوة المنتج المصري في الأسواق العالمية.