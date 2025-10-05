نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث في باريس دعم المرشح المصري خالد العناني لقيادة "اليونسكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بالمندوبين الدائمين لتركيا والبرازيل وبنجلاديش واليابان وقطر والسعودية ولوكسمبورج والإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة التي تشهد انتخابات على منصب مدير عام المنظمة يوم الاثنين ٦ اكتوبر.

تأتى هذه اللقاءات في إطار الجهود المكثفة المبذولة لدعم حملة الدكتور خالد العناني مرشح مصر فى الانتخابات لمنصب مدير عام المنظمة، وحشد التأييد من الدول المختلفة.

وقد أثنى المندوبون الدائمون على مهنية وخبرة المرشح المصرى وما يتمتع به من كفاءة تؤهله لتولى هذا المنصب الرفيع، مؤكدين دعمهم للترشيح المصري.