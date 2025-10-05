نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالعياط ومنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة في مواصلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول السلع المدعمة أو التلاعب بها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الدعم وصونه من أي تجاوزات.

وقد أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال الساعات الماضية تحت إشراف العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين الجيزة، والعقيد حسن الصبان والعقيد أحمد أبو بكر وكيلا الإدارة عن ضبط عدد من القضايا بمركزي العياط ومنشأة القناطر، حيث تم ضبط سيارتين نقل محملتين بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة قبل تهريبهما وبيعهما في السوق السوداء وقد بلغت الكمية المضبوطة بالسيارة الأولى نحو 45 جوال دقيق بلدي بإجمالي وزن يقارب 2.25 طن، بينما تم ضبط السيارة الثانية محملة بنحو 46 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن يقارب 2.3 طن، وذلك بمركز ومدينة العياط.

كما تمكنت الحملة من ضبط منخل دقيق دون ترخيص بداخله كميات من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو 30 جوالًا بإجمالي وزن 1.5 طن تقريبًا، وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات نحو 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين مشددًا على ضرورة استمرار الحملات التموينية بصفة يومية في جميع الأحياء والمراكز والمدن لضمان توافر السلع وضبط الأسواق.

