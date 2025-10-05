نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور يهنئ المجتمع الأكاديمي والجهاز الإداري والطلاب بالذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري، وأكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والقدرة على تحقيق الإنجازات العظيمة بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ذكرى حرب أكتوبر تمثل مناسبة وطنية خالدة نستمد منها الدروس والعبر في العمل الجاد والإصرار على البناء والتنمية، موجهًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين حققوا هذا النصر العظيم.