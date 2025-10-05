نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور:يثمّن دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد في يوم الاحتفاء بالمعلم حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور الوطني والعلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال العالمي بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن أساتذة الجامعات يمثلون القوة الدافعة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ما يحققه التعليم العالي المصري من تطور في الأداء الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والدولي هو ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يواصلون أداء رسالتهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المخلصة في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة الوطن.

واختتم الوزير بتوجيه خالص التقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، تقديرًا لدورهم ورسالتهم السامية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.