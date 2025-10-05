نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بالذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الإعلاميين والصحفيين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تقديرًا لدورهم الوطني في التوعية ونقل الحقائق وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الإعلام المصري شريك أساسي في معركة البناء والتنمية، كما كان سندًا وظهيرًا وطنيًا خلال معركة الكرامة في أكتوبر، مشيدًا بجهود الإعلاميين في إبراز التضحيات والإنجازات، وترسيخ قيم الوعي والعمل والأمل في نفوس الأجيال الجديدة.