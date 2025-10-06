الرئيس السيسى: الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا بسلام عادل وشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس السيسى - عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن.. وبينما تمر المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، تؤكد مصر موقفها الثابت: إن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقاً غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.. كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام"