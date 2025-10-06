الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة جي-35 وجى-35 إيه.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - كشف الجيش الصينى عبر حسابه الرسمى للمرة الأولى عن حظائر إنتاج مقاتلاته الشبحية الجديدة من طرازى "جي-35" و"جي-35 إيه".

وأظهر الفيديو الذى بثه الجيش الصيني، مشاهد نادرة لطائرات J-35 ونسختها البرية J-35A وهى قيد التصنيع داخل منشآت شركة شنيانج لصناعة الطائرات التابعة لمجموعة "أفيك"، وهى الشركة المملوكة للدولة والمسؤولة عن تطوير العديد من المنصات القتالية المتقدمة فى الصين، بحسب موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

وفى السياق، قال سون كونج، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة والمصمم الرئيسى لطائرة J-35، إن التصميم الشبحى يجعلها "غير مرئية فعليًا للخصوم".

وأشار "سون" إلى أن الطائرة تتمتع ببنية مدمجة وعالية التكامل تدعم قدرات متقدمة فى مجال التحكم المعلوماتى وأنظمة الاتصال. كما تمتلك نظام إقلاع مزدوجًا يمكّنها من العمل على المدرجات المزودة بالمقاليع الكهرومغناطيسية وكذلك على المنصات ذات الإقلاع المائل، ما يجعلها ملائمة لمختلف أنواع حاملات الطائرات الصينية.

يأتى هذا التطور بعد أن أتمت J-35 أخيرًا أول اختبار ناجح لها للإقلاع والهبوط بمساعدة المقلاع الكهرومغناطيسى على متن حاملة الطائرات الصينية الأحدث "فوجيان"، وهى الحاملة الأولى فى البلاد التى تستخدم هذا النظام المتطور.

كما أظهر التقرير لأول مرة النسخة البرية من الطائرة J-35A، التى تتميز بتصميم هوائى متكامل يجمع بين الشبحية والانسيابية.

يأتى هيكل الطائرة بتصميم تقليدى يعتمد على مقعد واحد ومحركين، مع جناح مدمج بجسم الطائرة، وذيل مزدوج مائل للخارج، إضافة إلى موازنات أفقية متحركة بالكامل لتعزيز القدرة على المناورة فى القتال الجوي.

ووفقًا للتقرير، تُعد J-35A عنصرًا محوريًا فى منظومة القتال الشبحى ومكافحة الشبحية لدى القوات الجوية الصينية. وهى مصممة أساسًا لمهام تحقيق وتثبيت التفوق الجوي، إلى جانب قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف سطحية.

وتشمل مهام الطائرة الرئيسية الاشتباك مع مقاتلات العدو، اعتراض القاذفات وصواريخ كروز، واستهداف أنظمة الدفاع الجوى الأرضية والبحرية. وبفضل تصميمها الشبحى وأنظمة الاستشعار المتقدمة، من المتوقع أن تشكل J-35A إضافة نوعية إلى ترسانة القوات الجوية الصينية فى مجالات الردع والسيطرة الجوية.