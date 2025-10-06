وزير الرى: إنشاء 561 منشأ للحماية من أخطار السيول في سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:20 مساءً -

في ضوء إحتفال المصريين بأعياد النصر فى السادس من أكتوبر يتقدم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لجموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم، وأكد سيادته بأن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى مجال الموارد المائية فى ربوع سيناء تعود بالنفع على كل المصريين، مشيرا إلى أن تلك المشروعات جرى تنفيذها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء .

و وجه الدكتور سويلم للسادة العاملين بالوزارة بمختلف تخصصاتهم بأهمية استلهام روح أكتوبر فى كل المهام المكلفين بها والمشروعات المسؤولين عن تنفيذها .

وأشار الدكتور سويلم للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية من خلال مشروع تنمية شمال سيناء ، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين الناقلين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٨٥% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان .

كما يجرى العمل على تنفيذ عدد (٢٤) مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٠ ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد ، وتم نهو الأعمال بعدد (٢١) مأخذ ، وجاري العمل فى (٣) مآخذ أخرى والمتوقع نهوها قريباً ، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٢١) مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٣) مآخذ أخرى .

كما سبق وأن قامت وزارة الموارد المائية والري بالإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال شبكتى الرى والصرف العامة وجارى أعمال الزراعة بزمام (٩٩) ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق .

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (١٧) تجمعاً تنموياً وسكنياً بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .