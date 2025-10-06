أحمد جودة - القاهرة - شوف سعر الدولار النهارده الإثنين 6 أكتوبر 2025 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم.. تفاصيل أسعار البنوك لحظة بلحظة.. سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات في البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يراقب فيه المواطنون ورجال الأعمال تحركات أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي لمعرفة اتجاهات السوق.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر الدولار عند مستوى 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا مقارنة بالتعاملات الأخيرة.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

البنك الأهلي المصري : 47.62 جنيه للشراء، 47.72 جنيه للبيع.

: 47.62 جنيه للشراء، 47.72 جنيه للبيع. بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، 47.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

بنك القاهرة : 47.63 جنيه للشراء، 47.73 جنيه للبيع.

: 47.63 جنيه للشراء، 47.73 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) : 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.

: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 47.62 جنيه للشراء، 47.72 جنيه للبيع.

أسباب استقرار سعر الدولار

يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الدولار الحالي أمام الجنيه يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

استقرار نسبي في حركة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.

تدخل البنك المركزي عبر سياسات نقدية متوازنة للسيطرة على السوق.

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن يستمر الدولار في نطاقه الحالي ما لم تحدث تطورات عالمية كبيرة في أسعار الفائدة أو التغيرات الاقتصادية الدولية. كما أن أي ارتفاع في الصادرات أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنه أن يدعم الجنيه ويقلل الضغط على أسعار الصرف.



خلاصة وتوقعات بسيطة

يبدو أن الدولار اليوم يختبر استقرارًا محليًا بعد فترات من التقلب، ومع ذلك فإن أي تغيير كبير في المتغيرات العالمية قد يدفع الأسعار إلى الأمام أو الخلف. من المتوقع أن يظل الدولار محلقًا ضمن نطاقه الحالي ما دام لم تطرأ صدمات خارجية، ويمكن أن يشهد عودة طفيفة للارتفاع إذا جاءت أخبار سلبية عن الاقتصاد العالمي أو عن قرارات نقدية في البنوك المركزية الكبرى.