نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين مهنئًا الدكتور خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو يعكس حجم وثقل مصر الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

قال نقيب الإعلاميين إن هذا المنصب الدولي الرفيع يعكس حجم وثقل مصر الدولي، ويحمل أهمية شديدة دوليًا، خاصة في بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب المختلفة.

وأضاف: “كما أن هذا الحدث التاريخي يُعد فخرًا للدولة المصرية على وجه خاص، وللأمة العربية بشكل عام، حيث إن الدكتور خالد العناني أول عربي يحصل على هذا المنصب”.

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذا الفوز يُعد تتويجًا مستحقًا لمسيرة العناني العلمية والعملية الحافلة بالعطاء والإنجاز، ويعكس ما يتمتع به من كفاءة رفيعة وخبرة دولية واسعة وإخلاص في خدمة الوطن والإنسانية.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته بتقديم أصدق التهاني والتمنيات للدكتور خالد العناني بالتوفيق في مهمته الجديدة،

وتابع: “على ثقة أن يكون الدكتور خالد العناني صوتًا قويًا في الدفاع عن كل القضايا المصرية حول العالم، وخاصة الثقافة والحضارة والتراث الإنساني”.