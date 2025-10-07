نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية الجورجية تفيد باعتقال 13 شخصا يوم 4 أكتوبر بتهمة محاولة الانقلاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا عن اعتقال 13 شخصا بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاضطرابات التي اندلعت يوم الانتخابات المحلية في الرابع من أكتوبر.

وقال نائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر داراخفيليدزه في إحاطة صحفية اليوم: "تم تحديد هوية 15 شخصا شاركوا في أعمال الشغب في الرابع من أكتوبر، وتم اعتقال 13 منهم".

وأشار نائب الوزير إلى أن التحقيق معهم يجري بموجب تهم محاولة الإطاحة بالحكومة، والمشاركة في أعمال عنف جماعية، ومحاولة تغيير النظام الدستوري.

جرت انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلي في جورجيا يوم السبت بشكل متزامن في 64 بلدية ومنطقة في الدولة. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، وبعد فرز 100% من الأصوات، فاز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" في جميع البلديات، حيث حصل مرشح الحزب الحاكم لرئاسة بلدية تبليسي كاخا كالادزه على 71.58% من الأصوات.

وعلى خلفية الانتخابات، شهدت العاصمة احتجاجات، حيث قام المتظاهرون برشق مبنى مقر إقامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي بالحجارة والزجاجات. كما أعلنت وزارة الصحة الجورجية يوم السبت أن ستة مشاركين في الاحتجاجات و25 من موظفي إنفاذ القانون أصيبوا نتيجة الاضطرابات