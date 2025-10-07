نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تدهور حالة أحمد عمر هاشم.. ونجله يطلب الدعاء له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن والده في العناية المركزة منذ فترة، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الماضية.

نجل أحمد عمر هاشم يطلب الدعاء من محبيه

وأضاف نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، في تصريح لـ«الوطن»، أن والده يحتاج إلى الدعاء من كل محبيه وتلاميذه، مطالبا الجميع بالدعاء له.

من هو أحمد عمر هاشم؟