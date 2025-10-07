نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تدهور حالة أحمد عمر هاشم.. ونجله يطلب الدعاء له في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن والده في العناية المركزة منذ فترة، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الماضية.
نجل أحمد عمر هاشم يطلب الدعاء من محبيه
وأضاف نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، في تصريح لـ«الوطن»، أن والده يحتاج إلى الدعاء من كل محبيه وتلاميذه، مطالبا الجميع بالدعاء له.
من هو أحمد عمر هاشم؟
- يُعد الدكتور أحمد عمر هاشم من أبرز علماء الأزهر الشريف.
- أحد الوجوه البارزة في الخطاب الديني الوسطي المعتدل.
- تولى رئاسة جامعة الأزهر.
- شارك في عشرات المؤتمرات الإسلامية حول العالم.
- عُرف بخطبه المؤثرة ومشاركاته الإعلامية التي حملت دوما رسائل التسامح والوسطية والدفاع عن صحيح الدين.