فعاليات "إنتِ السند" في الإسكندرية تمنح الغارمات الأمل وحياة جديدة بلا ديون

شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق فعاليات مبادرة «إنتِ السند» التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بهدف تقديم الدعم المجتمعي ورسم البهجة على وجوه الغارمات بعد فك كربهن، وفتح أبواب الأمل لمستقبل أفضل بعيدًا عن الاستدانة.

وتتضمن فعاليات المبادرة حملات توعية قانونية حول مخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة وآثارها السلبية على حياة الأسر المصرية، إلى جانب أنشطة ترفيهية تهدف إلى إعادة الثقة والاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الغارمات في جميع المحافظات، حيث انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات الإسماعيلية والفيوم والقاهرة والإسكندرية وأسيوط، بمشاركة نحو ألف غارمة ممن تم فك كربهن وسداد ديونهن.

وأضافت أن المؤسسة لا تكتفي بسداد الديون، بل تواصل مرافقة السيدات بعد تجاوز أزمتهن عبر برامج دعم نفسي وتوعوي، وتنظيم فعاليات لإعادة الثقة بالنفس، إلى جانب التوعية القانونية والاجتماعية بمشاركة واعظات من وزارة الأوقاف حول مخاطر الديون وآثارها الأسرية.

وأوضحت أن قضية الغُرم تُعد أحد مصارف الزكاة الشرعية، إذ يستحقها من تحمل دينًا لظروف قهرية أو أسرية اضطرارية، مشددة على أهمية رفع الوعي بهذه القضية داخل المجتمع.

وقالت الدرباشي إن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة وبث الأمل في نفوس الأسر من خلال يوم ترفيهي خاص بالغارمين والغارمات بالإسكندرية، مؤكدة فخرها بجهود فريق عمل المؤسسة في المحافظة الذين يبذلون جهدًا كبيرًا مع الأسر المستهدفة.

وأضافت: "نفتخر بجهود العاملين في مصر الخير بالإسكندرية، فالهدف الذي نعمل من أجله هدف نبيل. وعلينا أن نتعلم من تجاربنا حتى لا نوقّع على بياض تحت أي ظرف".

كما كشفت أن المؤسسة بدأت مؤخرًا توثيق بعض الحالات الإنسانية من خلال أفلام وأعمال تسجيلية تحمل رسائل توعوية وثقافية للمجتمع، مشيرة إلى أن الفن والثقافة والمهرجانات أصبحت منصات مؤثرة للتوعية والتغيير المجتمعي، ومؤكدة أن الغارمات ما زلن في حاجة ماسة للدعم والمساندة لمواجهة الحياة وتجفيف منابع الغُرم حتى لا تتجدد المأساة من جديد.

وأكدت الدرباشي أن انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل الوطني واستلهام روح العزيمة والكفاح من أبطال النصر العظيم.

من جانبه، قال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية والبحيرة، إن المؤسسة تسعى دائمًا للوصول إلى الغارمين عبر الجمعيات الشريكة والقيادات الطبيعية بالمحافظات لتجفيف منابع الغُرم.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بقضية الغُرم من خلال الندوات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة الواعظات وأئمة المساجد في توعية الأسر، إلى جانب استقبال حالات جديدة ودراسة ظروفهم الاجتماعية والقانونية، والتفاوض مع الدائنين لسداد ديون المستحقين.

وأوضح أن المؤسسة لا تكتفي بفك الكرب فقط، بل تقدم خدمات إنسانية شاملة تشمل الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للأسر حتى لا تتكرر أزماتهم مرة أخرى.