نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالتهنئة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، على فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليسطر سطرا جديدا في سجل إنجازات الدولة المصرية والتمثيل المشرف لأبنائها في المناصب الدولية المهمة، لتفاخر العالم بعلمهم ونبوغهم في مختلف المجالات، ويمثل مصر والعرب وإفريقيا في واحدًا من المناصب الدولية المهمة للحفاظ على التراث الإنساني والطبيعي والثقافة والحضارة.

وأكدت د. منال عوض أن تولي الدكتور خالد العناني هو امتدادًا لدور مصر منذ آلاف السنين في بناء الحضارة ودعم التواصل بين الشعوب، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية وتمايزها بين مختلف الحضارات والشعوب، متمنية كل التوفيق للعناني في مهمته الجديدة بما يخدم اسم مصر ومكانتها بين الأمم.