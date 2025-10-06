نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «وداع المؤسس عثمان.. وولادة أورهان» مسلسل يفتح صفحة جديدة في التاريخ التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

«وداع المؤسس عثمان.. وولادة أورهان» مسلسل يفتح صفحة جديدة في التاريخ التركي.. يستعد عشاق الدراما التاريخية التركية لمتابعة فصل جديد من الحكاية التي أسرَت قلوب الملايين حول العالم. فبعد ستة مواسم من النجاح الساحق لمسلسل «المؤسس عثمان»، تعود القصة هذا العام تحت عنوان «قيامة أورهان» لتروي سيرة ابن المؤسس عثمان بك، في عمل ضخم يُتوقّع أن يُعيد إشعال المنافسة في الدراما التركية.

وداع بوراك أوزجيفيت وبدء حقبة جديدة

أثار انسحاب النجم بوراك أوزجيفيت، الذي جسّد شخصية عثمان بك، جدلًا واسعًا بين الجمهور ومواقع التواصل، خاصة بعد أن ارتبط اسمه بالعمل منذ انطلاقه عام 2019. وأكّد فريق الإنتاج أن الموسم الجديد سيكون بمثابة «انطلاقة جديدة» للمسلسل، مع قصة أكثر عمقًا وأحداث أكثر إثارة تُركز على شخصية أورهان بك ودوره في ترسيخ دعائم الدولة العثمانية.

«المؤسس أورهان».. تغيير الاسم وطاقم جديد

أعلنت قناة ATV رسميًا أن الموسم السابع سيُعرض بعنوان «المؤسس أورهان» بدلًا من «المؤسس عثمان»، مع تغيير جزئي في طاقم العمل. وسيؤدي الممثل الشاب ميرت يازيجي أوغلو دور البطولة في شخصية أورهان بك، وهو ممثل تركي صاعد يبلغ من العمر 32 عامًا، لفت الأنظار بموهبته في فيلم براعم الورد الحمراء. كما ينضم إليه نخبة من النجوم أبرزهم جيهان أونال، باريش فالاي، بينو يلدريملار، وبوراك سيرجن.

متى يبدأ عرض «قيامة أورهان»؟

لم تُعلن الجهة المنتجة عن موعد عرض الحلقة الأولى رسميًا، لكن مصادر من داخل فريق العمل أكدت أن العرض الترويجي الأول حقق تفاعلًا غير مسبوق، ومن المتوقع أن يبدأ بث المسلسل يوم الأربعاء القادم في الموعد المعتاد على قناة ATV التركية.

ميرت يازيجي أوغلو.. بطل المرحلة الجديدة

وُلد ميرت في إسطنبول عام 1993، ودرس إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول أيدن قبل أن يترك الدراسة ليتفرغ للتمثيل. تلقى تدريبات مكثفة على الأداء المسرحي، وبرز نجمه سريعًا بفضل شخصيته الجذابة وقدرته على تجسيد الأدوار التاريخية، ما جعله الاختيار الأنسب لقيادة مرحلة «أورهان».

دراما تاريخية برؤية جديدة

حسب تصريحات المنتجين، سيقدّم الموسم السابع مزيجًا من الأحداث التاريخية الحقيقية والدراما الإنسانية التي تجمع بين الصراعات السياسية، والمعارك، والعلاقات الأسرية. وسيُظهر العمل كيف حمل أورهان إرث والده عثمان ليواصل بناء الدولة العثمانية ويخوض تحدياتها الداخلية والخارجية.