نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو موسى مُعلقًا على الاحتفال بنصر أكتوبر: انتصرنا حين استعدنا الثقة والكرامة والإرادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على احتفال مصر بذكرى نصر أكتوبر.

وقال: “في ذكرى السادس المجيد من أكتوبر، نُحيي اليوم الذي عبرت فيه أمتنا الجسر بين اليأس والأمل، كما قال قائد العبور الرئيس الراحل أنور السادات”.

وأضاف: “هي لحظة نتذكر فيها أن إيماننا بأنفسنا، وبأمتنا، وبقواتنا المسلحة، هو أمضى أسلحتنا. انتصرنا حين استعدنا الثقة والكرامة والإرادة”.

واختتم: “تحية واجبة لكل من شارك في صناعة نصر أكتوبر، شهداءً، وأحياءً، وأمواتًا، وعلى رأسهم الرئيس محمد أنور السادات، وشهداء الجيش المصري، ولتحيا مصر”.