عاجل- مدبولي: تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاح لتحقيق التعافي الكامل والاستدامة بحلول 2030

مدبولي: تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاح لتحقيق التعافي الكامل والاستدامة بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف والأسواق المالية.

وأوضح أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في المسار الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام.

دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الأصول الإنتاجية

لفت رئيس الوزراء إلى جولاته التفقدية الأخيرة في مصانع الغزل والنسيج بشبين الكوم، ومجمع مصانع النصر للكيماويات الدوائية، مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعة الوطنية وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العاملين.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

توجه الدولة نحو التعافي والاستدامة

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في خطواتها لتحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، من خلال المتابعة الدقيقة مع المجموعة الاقتصادية والاستشارية بشأن برنامج الطروحات الحكومية ومعدلات الدين الخارجي والتضخم.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى معدلات آمنة ومستدامة بحلول عام 2030، بما يضمن اقتصادًا قويًا ومستقرًا قادرًا على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري في التنمية والرفاهية.