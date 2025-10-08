نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. تعرف على مواعيد وقيم الرواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة، وذلك لـ 66 وزارة وهيئة حكومية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تبدأ عملية الصرف يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، عبر فروع البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة دون زحام.

جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 على عدة أيام وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، وذلك على النحو التالي:

يوم الأربعاء 23 أكتوبر: تصرف المرتبات لموظفي مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

يوم الأحد 26 أكتوبر: تصرف المرتبات لوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، المحكمة الدستورية العليا، والنيابة العامة.

الأيام من 27 إلى 29 أكتوبر: مخصصة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الأيام المحددة سلفًا.

قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل قيمة المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة خلال أكتوبر 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه.

درجة مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6،700 إلى 8،000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6،000 إلى 7،100 جنيه.

تسهيلات جديدة للعاملين في الدولة

أكدت وزارة المالية أن خطة صرف المرتبات تهدف إلى منع التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، مع توفير سيولة كافية بجميع البنوك الحكومية والخاصة، لتسهيل عمليات السحب في مختلف المحافظات. كما شددت الوزارة على أهمية التزام الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لضمان انتظام عمليات الصرف.

نصائح للمواطنين بشأن إدارة الراتب

ينصح الخبراء الماليون العاملين بضرورة تخطيط الإنفاق الشهري بعد استلام المرتب، وتخصيص جزء منه للادخار أو سداد الالتزامات الضرورية فقط، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.