أبرز تصريحات باسم يوسف بعد غياب سنين

أحمد جودة - القاهرة - عاد الإعلامي الساخر باسم يوسف للشاشة رسميًا عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON يوم 7 أكتوبر 2025، بعد سنوات من الغياب، ليكشف للجمهور كواليس عودته ويجيب عن كل الشائعات التي لاحقته.

وخلال اللقاء، أكد يوسف أنه لم يتعامل مع أي مريض منذ 15 سنة، قائلًا: "بقالي سنين محطتش إيدي على عيان، فبصراحة فقدت الحق إنه يتقالي دكتور".

سخرية من الشائعات: يوسف قلّل من الضجة حوله واعتبر أن الكثير من الأخبار عنه مبالغ فيها.

وتطرق إلى الشائعات التي تُثار حوله من حين لآخر، منها حصوله على أموال ضخمة أو تمويل من جهات خارجية، ورد بسخرية معتادة: "يا جماعة سعري 22 مليون دولار لأي حد عايزني في برنامج أو حتى في عيد ميلاد أو طهور!".

وأضاف باسم يوسف: "أنا شخص كوميدي.. ولا أعلم لماذا يربطني البعض بالسياسة"، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي إدخال الضحك على الجمهور وليس الانخراط في أي جدل سياسي.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “اما تلاقي حفلة لجمع تبرعات تلاقيهم يجيبوا نجوم وممثلين علشان يجيبوا نتيجة”.

رده علي لقب كلاون

وتابع: "مش بتضايق من موضوع أراجوز، أنت تطول تبقي أنت سبب أن الناس تضحك، وأنا قولتها أني كلاون “مهرج”.

وحشتك مصر

أجاب الإعلامي باسم يوسف، على سؤال: "وحشتك مصر"؟

وأضاف في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E"، مساء الثلاثاء، قائلا: "طبعا وحشتني.. ولكن في نفس الوقت خايف؛ لأن مصر اللي وحشتني هي مصر 2014؛ أخشى من عدم التعود".

واستكمل تعليقه: "أقدّر حرص البعض على الكوميديا؛ هناك من يدفعون تذاكر لحضور حفل ستاند أب كوميدي.. الشخص محتاج ينبسط".

واستنكر تصريحات البعض التي تبالغ في الاحتفاء به، قائلا: "دائما يُثار اسمي مع جدل وسياسة، وأنا لا أرى أني أستحق ذلك.. دائما أشعر أني في مكان ليس مكاني، وأنا شخص كوميدي.. مقدم كوميديا؛ لا أعلم لماذا يربطني البعض بالسياسة".

أبرز التصريحات

وقال يوسف خلال مشاركته ببرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامي أحمد سالم، المُذاع عبر قناة «ON»، ساخرًا: «إن مشكلتي كل ما بظهر في لقاء أو برنامج، دائمًا تطلع إشاعات إني واخد فلوس قد كده، وده بيهدد زواجي، طبيعي لما مراتك تشوف الكلام ده تشك فيك، وتقول إنت بتودي الفلوس فين، إنت متزوج عليا وفاتح بيت تاني».

وأضاف الإعلامي الساخر: «لا ماخدتش 22 مليون جنيه، أنا أخدت 22 مليون دولار، علشان كل الناس اللي قائمين على الإعلام في العالم الغربي، ده أجري وسعري 22 مليون دولار، وعلىَّ الاستعداد للظهور في الأفلام وأعياد الميلاد والزفاف»، وعن ارتباط اسمه دائمًا بإثارة الجدل، أوضح: «التوقعات والضجة مش عارفة قائمة على إيه لأني شايف إنى لا أستحق كل هذا، ساعات بحس إني في مكان مش بتاعي، مش عارف إذا كنت محظوظ ولا موجود في مكان ماستحقوش».

وتابع يوسف: «أنا طول عمري الراجل الغلط في المكان الغلط، حياتي كلها كده، دائمًا بلاقي نفسي في مكان مش بتاعي، وده شيء مبرجلني، يعني واحد بيحب الكوميديا وبعدين لاقيت نفسي في أخبار السياسة عن أخبار الكوميديا».