شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية ترسم فرحة التخرج لطلاب برنامج FMI بكلية التجارة

أحمد جودة - القاهرة - تحولت قاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان إلى مساحة للاحتفاء والاعتزاز، حيث احتفل طلاب برنامج FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال بتخرجهم، في حفل حمل بصمة خاصة أضافتها شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، التي أثبتت مجددًا أنها شريك رئيسي في صياغة لحظات استثنائية تبقى راسخة في ذاكرة الخريجين وأسرهم.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال علي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وبحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، الذين شاركوا الطلاب وأسرهم فرحة حصاد سنوات من الاجتهاد والتفوق.

وأقيم الحفل تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والدكتور محمود حامد المدير التنفيذي لشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، حيث نجحت الشركة في أن تنسج تفاصيل الحفل بخيوط من الإبداع والدقة، مقدمة مشهدًا متكاملًا منح الخريجين وأسرهم لحظة استثنائية تفيض بالفرح والاعتزاز، جسدت الانتماء لجامعة حلوان في أبهى صوره، وحولت الحفل إلى ذكرى خالدة تظل حاضرة في وجدان الطلاب وأسرهم.

وقال الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي لشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية

"نحن لا نرى حفلات التخرج مجرد نهاية لمسار أكاديمي، بل نعتبرها بداية لرواية جديدة يكتبها أبناؤنا مع المستقبل. مهمتنا أن نصنع لهم لحظة يشعرون فيها أن الجامعة لا تكتفي بتعليمهم، بل تحتضنهم حتى خطوتهم الأولى خارج أسوارها. إن انتماء الطالب لجامعة حلوان هو رأس المال الحقيقي الذي نحمله معه أينما ذهب، وهذا ما نعمل على تعزيزه في كل مناسبة تنظمها شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية.

وأضاف أن الشركة لا تقتصر على التنظيم اللوجيستي فحسب، بل تصنع قيمة إنسانية تتجلى في التفاصيل، بدءًا من إعداد القاعة بما يليق بهوية الكلية، وصولًا إلى لحظة تسليم الشهادات التي امتلأت بالتصفيق والدموع والابتسامات، لتتحول الأمسية إلى ذكرى خالدة في حياة الطلاب وأسرهم.

واختُتم الحفل وسط مشاعر غامرة من الفخر والاعتزاز، لتؤكد شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية بدورها الريادي أن التخرج ليس مجرد ختام لرحلة دراسية، بل انطلاقة جديدة تحمل في طياتها معاني الانتماء والولاء، وتفتح أمام الخريجين أبواب الأمل والنجاح.