نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مصر ضد جيبوتي.. عاجل - منتخب مصر يتقدم بهدفين بعد مرور ربع ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر في تسجيل هدفين بعد مرور ربع ساعة فقط في شباك منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

واحرز هدف التقدم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي بعد تمريرة أسيست من أحمد سيد زيزو.

وعزز النجم الدولي محمد صلاح النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جيبوتي بث مباشر من هنا .

وانطلقت مباراة الحسم والصعود لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخب مصر ضد جيبوتي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي بث مباشر

وتنقل مباراة منتخب مصر بث مباشر اليوم عبر شاشة قنوات أون سبورت، على قناة ON Sports 1HD، أو عبر قناة MBC مصر 2 بتعليق فهد العتيبي. المباراة.

تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد جيبوتي

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع محمد حمدي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني. خط الوسط مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد.

فيما جاءت دكة بدلًاء منتخب مصر أمام جيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى:- مصطفى شوبير - محمد صبحي.

خط الدفاع:- خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد.

خط الوسط:- محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

خط الهجوم:- أسامة فيصل.

ويحتاج منتخب مصر إلى فوز وحيد من أخر جولتين بالتصفيات لحسم التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.