نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدًا.. وطقس خريفي معتدل على معظم أنحاء البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مصر غدًا الخميس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، يميل للحرارة خلال النهار في أغلب المحافظات، وحار نسبيًا في جنوب البلاد، ومعتدل في الليل.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن:

القاهرة والعاصمة الإدارية: العظمى 29°، الصغرى 21-22°

6 أكتوبر: العظمى 30°، الصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 20°

مناطق الساحل الشمالي: العظمى 26-28°، الصغرى 18-21° مع نشاط خفيف للرياح

مدن القناة والدلتا: العظمى 27-31°، الصغرى 20-22°، مع رياح شمالية غربية معتدلة

صعيد مصر: العظمى 31-38°، الصغرى 18-22°، طقس حار نسبيًا نهارًا

البحر الأحمر وسيناء: العظمى 30-34°، الصغرى 21-24°، طقس معتدل على السواحل



حالة البحر:

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج 2-3 أمتار، رياح شمالية غربية

البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج 1.5-2 متر



وأكدت الهيئة أن الرياح على السواحل الشمالية والشرقية ستكون معتدلة، ما يساهم في تخفيف الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الطرق السريعة، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، بسبب التغيرات الجوية المعتدلة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن هذه الأجواء الخريفية تعتبر مناسبة للأنشطة الخارجية والرحلات، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء لتفادي الجفاف، وارتداء ملابس خفيفة نهارًا مع طبقات إضافية للليل حيث تهبط درجات الحرارة بشكل معتدل.

تدعو الهيئة المواطنين للاستمتاع بالأجواء الخريفية المعتدلة، مع ضرورة شرب الماء الكافي وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع توخي الحذر أثناء التنقل على الطرق السريعة.