نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زيارة ترامب لمصر بعد دعوة الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، زيارته لمصر يوم الأحد المقبل، في حال تم إحراز تقدم نهائي في مفاوضات اتفاق غزة الجارية في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح ترامب أن المفاوضات تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه تواصل مؤخرًا مع عدد من المسؤولين لمتابعة تفاصيل صفقة غزة، مؤكدًا أن الأطراف المشاركة أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق.

روبيو: ترامب سيتخذ قرار السفر بنفسه

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب سيتخذ بنفسه قرار السفر إلى الشرق الأوسط، موضحًا أن الزيارة ستتم فقط إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن غزة.

وأضاف روبيو أن ترامب مهتم بالذهاب إلى المنطقة في حال نجاح الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم إحراز تقدم جيد في مفاوضات شرم الشيخ اليوم، إلا أن الأمور لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل لاستكمال التفاصيل العالقة.

السيسي يدعو ترامب إلى مصر

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، مؤكدًا أن "المفاوضات تسير بشكل إيجابي".

وخلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، الأربعاء، أوضح السيسي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة"، موجهًا في الوقت نفسه رسالة إلى ترامب دعاه فيها إلى مواصلة دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مضيفًا: "أدعوه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه".

مفاوضات شرم الشيخ

تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع مفاوضات تُجرى في مدينة شرم الشيخ، وتهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة، ضمن مساع أوسع لإنهاء الأزمة.

يشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار مبادرة طرحها ترامب الأسبوع الماضي، تضمنت خطة من 20 بندًا تشمل وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة من بدء الهدنة، إلى جانب ترتيبات مؤقتة لوضع غزة تحت وصاية دولية.