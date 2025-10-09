نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميدة كلية آداب عين شمس تفتتح معرضًا للكتاب بالكلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه مكتبة الأنجلو المصرية بالتعاون مع الكلية، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2025.

وخلال جولتها التفقدية بالمعرض، عبّرت عميدة الكلية عن سعادتها بالإقبال الكبير من طلاب الكلية والباحثين على المعرض منذ الساعات الأولى لإفتتاحه، مؤكدة أن المعرض يمثل أحد أوجه التعاون المثمر بين الكلية والجهات المعنية بدعم الثقافة والبحث العلمي.

كما أثنت على تنوع المعروض من الكتب والمراجع والمقاييس العلمية، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذه المصادر بأسعار مخفضة تشجيعًا للطلاب على الاطلاع والاقتناء، في إطار حرص الكلية على تعزيز البيئة التعليمية والمعرفية داخل الجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عن تقديره لهذه المبادرة الثقافية التي تسهم في دعم البحث العلمي وتوسيع آفاق الطلاب والباحثين، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع معرفي مستنير.

كما أشاد زوار المعرض بالتنظيم الجيد وتنوع العناوين المعروضة، لا سيما ما يخص التخصصات الأدبية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المقررات الدراسية التي تهم الطلاب في مختلف الفرق الدراسية.

وتواصل مكتبة الأنجلو المصرية تقديم تخفيضات خاصة تصل إلى 25% على الكتب والاختبارات والمراجع العلمية، في خطوة تستهدف تحفيز المجتمع الجامعي على الإستفادة من محتوى علمي وثقافي ثري.

يُقام المعرض بالدور الثاني بمبنى الكلية ويستقبل زواره يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وسط إشادة عامة بأجوائه الثقافية المتميزة.