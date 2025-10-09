نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 21 قيادة أكاديمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من كليات الجامعة، شملت 4 وكلاء بكليتى الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والتخطيط الإقليمى والعمراني، و5 رؤساء أقسام بكليات الطب البشري وطب الأسنان والاقتصاد والعلوم السياسية، و12 مديرا ونائب مدير للمراكز والوحدات بكليتى الطب والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن القرارات الصادرة تمثل بداية لحركة تعيينات تستهدف ضخ دماء جديدة في المناصب الأكاديمية، بما يعزز منظومة الأداء الجامعي، موجها القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكافة المواقع، وحسن استثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية، والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية في مختلف التخصصات العلمية.

وشملت القرارات تعيين كل من: د.أحمد أمين الشيخ وكيلًا لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد عبد الحميد صبري وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة مروة سيبويه حامد محمود وكيلًا لشئون التعليم والطلاب الدكتورة نهى أحمد عبد العزيز وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

كما تضمنت القرارات تعيين 5رؤساء لمجالس الأقسام العلمية شملت: الدكتور مسعد مسعد عبد العزيز (الأذن والأنف والحنجرة)، الدكتورة هبه محمد شوقي شديد (الفيسولوچيه الطبيه)، والدكتورة نيرڤانا محمد حامد الفيومي (أمراض المخ والأعصاب والفيسيولوچيه الإكلينيكيه للجهاز العصبي)، والدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع (العلوم السياسية) بكلية الإقتصاد والعلوم السياسيه، والدكتورة شيرين بدر يونس بدر (طب أسنان الأطفال والصحه العامه للفم والأسنان) بكلية طب الأسنان.

و شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين:

الدكتورة عائشة محمد سمير مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكيه بكلية الطب، ود. أحمد عبد الرحمن بطاح مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، ود. مروة مصطفي سعيد مديرًا لمركز تطوير التعليم الطبي، ود.شيماء فاروق يحيى لاشين نائبًا لمدير مركز علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بكلية الطب، ود.منال السيد عبد العظيم نائبًا لمدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

و تضمنت قرارات رئيس الجامعة تعيينات أخرى بكلية الطب شملت: د.نادية محمد حسن مدني قائمًا بأعمال مدير وحدة ابحاث الدرن والحساسية والفطريات والڤيروسات، ود.غادة فاروق صالح قائمًا بأعمال مدير وحدة التجارب البيولوچيه والجراحه التجريبية، ود.أسماء أحمد عبد الحميد مديرًا لوحدة بنك ومعمل الأذن وزرع القوقعة، ود.سمر عبد المنعم حسن نصر مديرًا لوحدة دلالات الأورام، ود.دعاء أحمد عبد الرحمن طلبه نائبًا لمدير وحدة تشخيص امراض العيون وعلاجها بالليزر، ود.ياسر حماده احمد الطباخ نائبًا لمدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، ود.فاطمة الراشدي مصطفي نائبًا لمدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي.