بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية

زار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الكابتن حسن شحاتة، المدرب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزير اطمأن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، منقلاً إليه تحيات السيد رئيس الجمهورية وتمنياته بالشفاء العاجل، كما تأكد الوزير من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للكابتن شحاتة حتى تماثله للشفاء الكامل وخروجه من المستشفى.

