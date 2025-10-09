نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل الحناوي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تاريخي ويثبت أن هي الدولة المحورية الأبرز بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ الاتفاق التاريخي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يظهر ويؤكد أنه مهما طالت الحروب، فإن السلام هو السبيل الوحيد للعيش بأمان واستقرار.

وأضافت الحناوي مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أثبت من جديد أن مصر هي الدولة المحورية الأبرز في المنطقة، وأن حل مشكلات الإقليم دائما يخرج من القاهرة.

وتابعت، أن اتفاق غزة سطّر صفحة جديدة في الدبلوماسية المصرية التي رفضت تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قسريا أو طوعيا، ولعبت دورا بارزا في تغيير وجهة العالم نحو حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقهم في العيش بسلام في دولتهم المستقلة.

وأكدت، أنه من مدينة السلام شرم الشيخ اتفق المشاركون في المشاورات بشأن غزة على السلام، مشددة، على أن الاتفاق أشعل الفرحة في قلوب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، واحتفلوا رغم الألم بعودة الأمل الغائب في استرجاع ولو بسيط من حياتهم قبل عامين.