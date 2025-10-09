حماس تنفى عقد أى لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلى فى شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - نفى مصدر قيادى فى حركة حماس فى تصريح لوسائل إعلام فلسطينية، عقد أى لقاءات مباشرة بين وفد الحركة والوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة.

وأكد المصدر، أن جميع اللقاءات التى جرت في شرم الشيخ كانت عبر الوسطاء فقط، دون أي حضور أو تواصل مباشر بين الجانبين، مشددًا على أن الحركة متمسكة بموقفها الرافض لأي اتصالات مباشرة مع الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل وحماس موافقتهما على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره واتفاق تبادل الأسرى، وهو المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف شخص وأعادت رسم ملامح الشرق الأوسط.

وفى بريطانيا، رحب رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، اليوم الخميس، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى غزة، مشيدا بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا فى عملية السلام.

وقال ستارمر في بيان: "أرحب بخبر التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة"، مضيفا أنه "يجب الآن تطبيق هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، مع الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني أنها ستكون لحظة ارتياح عميق، لا سيما للرهائن وعائلاتهم والسكان المدنيين في غزة، شاكرا الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودهم الدبلوماسية "الدؤوبة".

وأضاف ستارمر: "ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء الحرب، وبناء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع، ومسار مستدام نحو سلام دائم".