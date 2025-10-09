الرئيس الكينى يلتقى رئيس الوزراء لبحث مجالات التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - التقى الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا)، التى تعقد بالعاصمة الكينية نيروبى، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير حاتم يسرى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا.

وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، برئيس الوزراء ومشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة الكوميسا.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولى تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى رئيس جمهورية كينيا، مُثمنًا كلمة رئيس كينيا خلال القمة، وكذا أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمى، والدور الإيجابى الذى تلعبه كينيا فى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيارة كينيا فى أقرب فرصة مُمكنة، مُشيرًا إلى حالة الزخم التى شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التى قام بها الرئيس الكينى إلى مصر فى يناير 2025.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره لاستضافة كينيا لقمة الكوميسا، مُتقدمًا بالتهنئة لتولى الرئيس "روتو" رئاسة التجمع خلال مدة العام المقبل، مُشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه مصر لهذا التجمع، والذى بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية الاقتصادية فى أفريقيا، مُؤكدًا فى الوقت نفسه استعداد مصر للتعاون وتقديم الدعم الكامل للجانب الكينى لإنجاح رئاسته للتجمع.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب فرصة ممكنة، مُعربًا عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصةً القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الدواء، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع كينيا فى كافة المجالات، لاسيما فى إطار مبادرة التعاون المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال فى إنشاء سد يوليوس نيريرى، الأمر الذى يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مثل الوضع فى غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء فى التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن تطلعه لاستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأحد القادة العظماء فى القارة، مٌعربًا عن تقديره للتعاون بين الجانبين.

كما أعرب رئيس جمهورية كينيا، عن دعمه لجهود مصر فى قطاع غزة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصل لوقف إطلاق النار.