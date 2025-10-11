نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس السيادة السوداني: نعمل على فك الحصار عن الفاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية الكاملة في إنقاذ سكان ولايتي شمال دارفور، خصوصًا مدينة الفاشر، وكذلك جنوب كردفان، من الجوع والموت الناتج عن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ عدة أشهر.

وأوضح أن السلطات نفذت بالفعل عمليات إسقاط جوي للمواد الغذائية والإغاثية إلى مناطق كادُلي والدلنج والقرى المجاورة بجنوب كردفان، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار واجب الدولة تجاه مواطنيها وحماية حدودها وأمنها الداخلي.

وأضاف الفريق جابر، في لقاء خاص على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أجراه مراسلنا محمد إبراهيم، أن العمل مستمر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر والمناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ هذه العمليات وفق سياسات مدروسة وتحت إشراف القوات المسلحة التي تقوم بواجبها الدستوري في حماية المدنيين داخل حدود السودان.

وأكد أن عمليات الإسقاط الجوي للفاشر متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى الأهالي رغم صعوبة الظروف الأمنية والإنسانية هناك.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الحكومة تعمل يوميًا على فك الحصار المفروض على المدن السودانية، مشيرًا إلى التقدم المستمر الذي تحرزه القوات المسلحة في استعادة السيطرة على مناطق واسعة.

ولفت إلى أن السودان فتح سبعة معابر إنسانية لتسهيل مرور المساعدات، منها معبران في الشمال، وأربعة في الجنوب عند مناطق الرنك، وربك، وكوستي، ومعبران إضافيان في طينة وأدري، رغم بعض التحفظات المتعلقة بدخول الدعم اللوجستي للمليشيات، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه المعابر هو تمكين وصول الإغاثة إلى الشعب السوداني بأمان.

