نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة وفد قطر في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع ثلاثة من أعضاء الوفد القطري وإصابة اثنين آخرين، وذلك تزامنًا مع تواجد رئيس الوزراء القطري في المدينة للمشاركة في مباحثات دبلوماسية تستضيفها مصر بشأن تطورات المفاوضات الإقليمية.

تفاصيل الحادث وتحركات الأجهزة الأمنية

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد القطري من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، حيث اصطدمت المركبة التي تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ.

وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

لكن بعض المصادر غير الرسمية تشير إلى الأسماء التالية:

عبدالله بن غانم الخيارين (توّفي)

حسن الجابر (توّفي)

سعود بن ثامر آل ثاني (توّفي)

عبدالله بن عيسى الكواري (دخل العناية المركّزة)

محمد البوعينين (نُقل إلى العناية المُركّزة)

الوفد القطري يشارك في مفاوضات ترعاها القاهرة

وأكدت المصادر أن الوفد القطري كان يشارك ضمن التحركات الدبلوماسية الجارية في شرم الشيخ لبحث آخر تطورات المفاوضات التي ترعاها جمهورية مصر العربية بمشاركة وفود من عدة دول عربية ودولية، في إطار جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه شرم الشيخ نشاطًا دبلوماسيًا وأمنيًا مكثفًا، ضمن الجهود المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالأزمة، والوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتعزيز الأمن الإقليمي.