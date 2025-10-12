عاجل- بالاسماء حادث مروع في شرم الشيخ.. مصرع 3 من الوفد القطري المرافق لرئيس الوزراء وإصابة آخرين

أحمد جودة - القاهرة - حادث مروع في شرم الشيخ.. مصرع 3 من الوفد القطري المرافق لرئيس الوزراء وإصابة آخرين

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم حادثًا مروريًا مروعًا تعرّض له الوفد المرافق لرئيس الوزراء القطري، أثناء تحركهم ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد في مصر.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة كل من: عبدالله بن غانم الخيارين، حسن الجابر، سعود بن ثامر آل ثاني، فيما نُقل محمد البوعينين وعبدالله بن عيسى الكواري إلى العناية المركزة لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة.

وقد تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، وسط حالة استنفار في الأجهزة الطبية والأمنية بشرم الشيخ.

وتتابع السلطات المصرية والقطرية الحادث عن كثب، وسط أنباء عن فتح تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروفها، في حين لم يصدر بعد أي بيان رسمي من الجانبين المصري أو القطري حول ملابسات الحادث أو الحالة الصحية للمصابين.