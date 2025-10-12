رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يجمع مخرج بوليوود الشهير غورانغ دوشي أسطورة كرة القدم العالمية رونالدينيو مع النجم محمد رمضان والمطرب المغربي منعم السليماني في عمل غنائي عالمي، يظهر للنور خلال أيام تحت اسم "يلا حبيبي".

وتجمع الأغنية نخبة من نجوم الغناء العالميين بمشاركة النجمة الهندية البنجابية سيمار كور والنجمة النيجيرية كوينغ مادي، والموسيقى من إبداع المنتج الموسيقي البرازيلي لايرسيو دا كوستا، الحاصل على جائزة الجرامي العالمية، والدي جي الهندي شادو دبي، وذلك في كليب مصور يمزج بين الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي.

ويتولى المخرج الهندي العالمي غورانغ دوشي (Gaurang Doshi) مهمة إخراج وإنتاج العمل، ويعد أحد أبرز صناع السينما في بوليوود، حيث قدم مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة من بينها Aankhen وDeewaar: Let’s Bring Our Heroes Home وBawandar. وتعاون خلال مسيرته مع نخبة من كبار نجوم بوليوود، من بينهم أميتاب باتشان وأكشاي كومار وسوشميتا سين وأرجون رامبال. كما قدّم مشاريع موسيقية عالمية ناجحة منها Casanova وRich Life وأحدثها كليب Rolla Rolla الذي جمع لأول مرة بين محمد رمضان وفرنش مونتانا وجاسمين ساندلاس.

ويحتفل صناع الأغنية ونجومها بالعرض الخاص للكليب في دبي، خلال احتفالية مميزة وخاصة جدا من نوعها مساء الخميس 23 أكتوبر، بحضور نخبوي لعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

الأغنية من إخراج غورانغ دوشي وريشي نالاواديه، وإنتاج مشترك نيتي أغاروال، والإنتاج التنفيذي لـ حسناء شادي، تحت إشراف شركة فينيكس ميوزيك جلوبال بالتعاون مع غورانغ دوشي. وسيتم إطلاق الفيديو التشويقي الأول خلال الأيام المقبلة قبل الطرح الرسمي للأغنية على جميع المنصات الموسيقية الرقمية الكبرى.