العالم اليوم - إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار على متجر في ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار على متجر في ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أعلنت الشرطة الألمانية، السبت، إصابة 3 أشخاص بجروح إثر إطلاق نار على متجر في بلدة وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة، أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بعدما أطلق شخص النار على متجر للمراهنات في بلدة خيشن بوسط ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على المشتبه به في وقت لاحق.

وأضافت الشرطة في بيان "أصيب ثلاثة أشخاص داخل المتجر، ونقلهم رجال الطوارئ إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية وأنها لا يمكنها تقديم مزيد من المعلومات حول ملابسات الهجوم في الوقت الحالي.