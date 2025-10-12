العالم اليوم - رويترز: وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث بشرم الشيخ

انتم الان تتابعون خبر رويترز: وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث بشرم الشيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - أفادت وكالة رويترز، ليلة الأحد، بمصرع ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 دبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر. وأضاف المصدران، أن دبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث. ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية، يوم الاثنين، اوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

