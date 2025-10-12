البرومو الثاني لـ«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «إن غاب القط»، بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، البرومو التشويقي الثاني للفيلم، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

البرومو الثاني لـ فيلم «إن غاب القط»

وقد سيطر على البرومو عنصر الإثارة والتشويق، حيث ظهرت أسماء جلال في مشهد مثير وهي ملقاة على طاولة وتقول: "في البداية كنت متوجسة، وهو زقني بكل قوته على الترابيزة، ولما فوقت اللوحة كانت اختفت تمامًا"، ما أثار فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل الأحداث.

ابطال فيلم «إن غاب القط»

فيلم «إن غاب القط» يشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين عدد من نجوم الفن، أبرزهم أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، وإنتاج هاني عبد الله.

أحدث اعمال أسماء جلال

وفي سياق متصل، تواصل الفنانة أسماء جلال تصوير مشاهدها في فيلم آخر بعنوان «السلم والثعبان 2»، بطولة عمرو يوسف، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض، الفيلم الجديد يستعرض عالم العلاقات الإنسانية وقصة حب جديدة تجمع بين شخصيتي ملك وأحمد التي يجسدها عمرو يوسف وأسماء جلال، بعد اعتذار الفنان هاني سلامة عن المشاركة وابتعاد الفنانة حلا شيحة عن التمثيل.

التعاون الرابع بين عمرو يوسف والمخرج طارق العريان

ويعد فيلم «السلم والثعبان 2» التعاون الرابع بين عمرو يوسف والمخرج طارق العريان بعد نجاح فيلم «ولاد رزق 3» الذي عرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024، ويشارك في البطولة عدد من نجوم الفن، حيث يترقب الجمهور عرض الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من «السلم والثعبان»، والذي جمع بين هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق صدى جماهيري وفني واسع عند عرضه.