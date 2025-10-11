نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يُثمن جهود الدولة في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت جمعية الهلال الأحمر المصري عن فخرها واعتزازها بالجهود الكبيرة والناجحة التي بذلتها الدولة المصرية في التواصل مع مختلف الأطراف، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حقنًا للدماء وصونًا للأرواح.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن الدور المصري كان حاسمًا منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة، حيث بادرت الدولة بتقديم دعم متواصل للشعب الفلسطيني، من خلال فتح ممرات الإغاثة واستقبال الجرحى، وتنسيق الجهود الإنسانية عبر آلية وطنية متكاملة يقودها الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع نظيره الفلسطيني والمنظمات الدولية والمحلية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون انقطاع.

وأشار الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، إلى استمراره في أداء دوره الإنساني، مستندًا إلى ريادة الدولة المصرية واستراتيجيتها الداعمة للسلام، من خلال خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، تتضمن تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل القطاع، وزيادة حجم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، ودعم جهود إعادة التأهيل والتعافي المبكر، إلى جانب رفع جاهزية الفرق الميدانية والمراكز اللوجستية.

واختتمت الجمعية بيانها بتجديد التزامها الكامل بمبادئها الإنسانية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويعم السلام أرجاء المنطقة.

