فتح : قمة شرم الشيخ خطوة مهمة لإرساء مسار سياسى لإنهاء الاحتلال وحل الدولتين واتمني إتمام مراحل الصفقة دون أي معوقات من إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:09 مساءً - أكد أمين سر حركة فتح زيد تيم، اليوم، الاثنين، الأهمية القصوى التي توليها مصر والعديد من الدول العربية والدولية خلال قمة شرم الشيخ لإقامة مسار سياسي يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، عبر إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.

وقال تيم، في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية من لاهاي: "إن الجميع ينتظر الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر ومشاركته في قمة شرم الشيخ مع فرنسا وبريطانيا وإندونيسيا والكثير من الدول العربية والإسلامية والدولية، لإرساء مسار سياسي عادل للقضية الفلسطينية".

وحول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، أعرب تيم عن أمله في إتمام جميع مراحل هذه الصفقة دون أي معوقات تذكر من الجانب الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت نفسه الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إظهار الأجواء الاحتفالية للعالم أجمع أثناء تسليم الأسرى والمحتجزين عبر اختيار مناطق لا يسمح بدخول وسائل الإعلام فيها.

وطالب أمين سر حركة فتح إسرائيل بضرورة الإفصاح عن أسماء المحتجزين الذين سيتم استبعادهم عن فلسطين، متمنيا الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية تبادل المحتجزين الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد جمعت المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من خمسة سجون مركزية، في سجني "عوفر" غرب مدينة رام الله وعددهم 107، والبقية في "كتسيعوت" في النقب، تمهيدا لنقلهم إلى قطاع غزة، وستتم عملية تبادل المحتجزين الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين تحت إشراف لجنة مصرية قطرية أمريكية، والتي تتابع إجراءات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.